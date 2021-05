Endspurt für Bewerbungen um „Sterne des Sports“

Weimar. Vereine aus Weimar und dem Weimarer Land können noch bis Ende Juni teilnehmen.

Die „Sterne des Sports“ leuchten auch im Jahr 2021. Gerade in der Pandemie, in der das Sporttreiben in der Gemeinschaft seit über einem Jahr zum Erliegen gekommen ist, hätten viele „Vereine Verantwortung übernommen und mit ihrer Flexibilität versucht, Menschen durch Alternativen zum Vereinssportalltag in Bewegung zu halten oder haben sich mit neuen Ansätzen kurzfristig auf die aktuelle Herausforderung angepasst“, erinnerte die VR Bank Weimar eG in einer Presseinformation. Damit hätten sie genau das gezeigt, was die Preisträger der „Sterne des Sports“ auszeichnet: „Dass Vereine mehr als Sport treiben, dass sie Grenzen überwinden, Mut machen und sich kreativ der besonderen Zeit anpassen können.“

Bis zum 30. Juni können sich alle Sportvereine aus Weimar und dem Weimarer Land für den „Oscar des Breitensports“ bewerben und mit ihrem Engagement ins Rennen gehen. Das auszuzeichnende Engagement kann sich sowohl aus dem regulären Vereinsprogramm ergeben als auch aus einem langfristigen oder auf Dauer angelegten besonderen Projekt. Ebenso möglich ist die Auszeichnung für ein Engagement, das kurzfristig auf aktuelle, besondere gesellschaftliche Herausforderungen reagiert. Gleichgültig, ob der Verein Bewegungskurse für Kleinkinder, Gesundheitssport für Ältere anbietet, ob er sein Trainingskonzept umgestellt hat oder Bauvorhaben an Vereinsanlagen durchführt.

Die von einer Jury ermittelten Gewinner können sich auf einen der begehrten bronzenen Sterne als Qualifikation für das Landesfinale und attraktive Geldpreise freuen. Als zusätzlichen Beitrag in Zeiten von Corona erhalte jeder teilnehmende Verein eine Spende in Höhe von 100 Euro.

www.vrbank-weimar.de/sterne