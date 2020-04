Weimar. Das DRK Weimar verzeichnet in der Öffentlichkeit in der Corona-Krise eine große Hilfsbereitschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engagement trotz Corona sehr hoch

Überwältigt von der außerordentlich hohen Bereitschaft zur Blutspende war bei seiner jüngsten Spendenaktion im Mon Ami am Donnerstag das DRK Weimar: Der ursprünglich auf dreieinhalb Stunden angesetzte Termin musste unter allergrößten Hygienemaßnahmen um eineinhalb Stunden verlängert werden, um allen 105 Spendern die lebenswichtige Vollblutspende zu ermöglichen. Der letzte Blutspendetermin musste aufgrund der bundesweiten Kontaktsperre und der Schließung von Hotels und Geschäften in Weimar leider ausfallen. „Wir danken allen Blutspendern für ihre Teilnahme. Die hohe Anzahl von 28 Erstspendern ist für uns ein überaus positives Zeichen, dass die Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit zusammenhält“, sagt Holger Welz, Vorstandsvorsitzender des DRK Kreisverbandes Weimar. Am 5. Mai findet die nächste Blutspende des DRK im Mon Ami statt (16-19.30 Uhr).