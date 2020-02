Kranichfeld. Die Kranichfelder FKK-Karnevalisten wurden für ihre Mühen in Vorbereitung und Werbung mit toller Resonanz in der Sporthalle belohnt.

Enormer Ansturm zum Kranichfelder Kinderfasching

Rekordverdächtiger Andrang beim Kinderfasching in der Zweiburgenstadt: An ein solches Gewimmel in der Sporthalle der Regelschule konnten sich auch langjährige Mitstreiter des Faschingsklubs Kranichfeld (FKK) nicht erinnern. Allerdings hatten sie im Vorfeld auch entsprechend kräftig die Werbetrommel gerührt. Die allermeisten Kinder erschienen in fantasievollen Kostümen und hatten eine Menge Spaß. Unter anderem fünf kunterbunte Clowns sorgten dafür – sie luden die Mädchen und Jungen zu allerlei Spielen ein, bei denen es natürlich auch kleine Preise zu gewinnen gab, und hatten diverse Überraschungen parat.

Aber auch den mitgekommenen Eltern oder Großeltern wurde es nicht langweilig: Auf der Bühne gab es diverse Auftritte kleiner und größerer Tanzgruppen des FKK, und ansonsten ergab sich bei Kaffee und Kuchen auch reichlich Gelegenheit für ein Schwätzchen am Nachmittag, bei einigen möglicherweise mit Vorfreude auf die abendliche Prunksitzung mit Hollywood-Motto.

Einen Nachschlag hat die Saison des FKK übrigens noch zu bieten: Am Rosenmontag, 24. Februar, lädt der Verein ab 15 Uhr zu „Spaß am Rathaus“ ein. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann die närrische Zeit im Anschluss beim offiziellen FKK-Faschingsausklang im Bistro „Alex 11“ in der Alexanderstraße ausklingen lassen.