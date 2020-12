Entlastungen fürs Ehrenamt

Weimar. Steuerliche Erleichterungen für Ehrenamtler entlasten auch die rund 20.000 ehrenamtlich Tätigen in Weimar.

Rechtzeitig zum Tag des Ehrenamtes am Samstag hat die Große Koalition weitreichende Verbesserungen im Gemeinnützigkeitsrecht beschlossen. Von den Erleichterungen profitieren auch die über 20.000 ehrenamtlich Tätigen in Weimar, informiert MdB Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Ehrenamtspauschale steigt zum 1. Januar 2021 von 720 € auf 840 €, der Übungsleiterfreibetrag auf 3.000 €. Allein der Stadtsportbund Weimar vereint rund 60 Sportvereine mit über 11.000 Mitgliedern. Aus dem Ticketverkauf oder über dem Verkauf von Bratwurst und Getränken können Vereine in Zukunft bis zu 45.000 € im Jahr einnehmen, ohne der Gewerbesteuer zu unterliegen (bislang 35.000 €).