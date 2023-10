Diese Taube wurde in Weimar West angeschossen. Durch das Projektil erlitt sie einen irreparablen Bruch und wird nie wieder fliegen können.

Entsetzen unter Tierschützern: Taube in Weimar West beschossen

Weimar. Vogel wird nach OP nie wieder fliegen können. In Weimar Nord wird junge Katze brutal getreten. Das ist passiert.

Entsetzen unter Tierschützerinnen und Tierschützern hat eine Tat in Weimar West ausgelöst. Dort wurde eine Stadttaube ganz offensichtlich angeschossen. Am Mittwochabend wurde Nadin Margraf über ein verletzte und sehr schwache Fundtaube im Bereich des Clubs Kramixxo & Waggong informiert. Im Auto bestand bereits Gewissheit, dass sich der Vogel eine Flügelfraktur zugezogen hatte.

Am Tag darauf brachte die Untersuchung beim Tierarzt samt Röntgenaufnahme die Gewissheit, dass in einem Flügel ein Geschoss steckt. „Diese Taube wird jetzt ein Leben lang ein Handycap haben, wenn sie die OP überlebt“, sagte die Tierschützerin. Das Geschoss müsse entfernt werden, der Vogel habe zwei Frakturen erlitten, von denen eine im oberen Flügelgelenk irreparabel sei, fügte Margraf betroffen hinzu. Die Taube müsse nach der hoffentlich einsetzenden Genesung in einer sogenannte Handicap-Voliere gebracht werden.

Nadin Margraf erinnerte daran, dass in Weimar bereits mehrfach Schüsse auf Tauben abgegeben worden sind. „Und nie gab es einen Täter.“ Ihr sei unverständlich, dass angeblich niemanden gehört haben wolle, dass geschossen wurde. Die Tierschützerin hat die Bürger darum gebeten, sehr aufmerksam zu sein und Fälle zu melden beziehungsweise Hinweise zu möglichen Tätern zu geben. Am besten über die Polizei sowie die Notfallnummer des Vereins Stadttaubenhilfe Weimar, Telefon: 0178/3097213 oder 0176/30662332.

Erst Ende vergangener Woche wurde Margraf nach Nord gerufen. Dort hatten nach ihrer Schilderung in der Bonhoefferstraße Kinder eine junge Katze so brutal getreten, dass sie kurzzeitig gelähmt war. Hier ergab das Röntgen Entwarnung: Es lag kein Bruch vor, die Katze habe am Mittwoch wieder ein wenig laufen können. „Das war auch eine unglaubliche Tat“, sagte die Tierschützerin bestürzt.