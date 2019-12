Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entsorgung ausgedienter Christbäume

Die Geschenke sind längst ausgepackt, die Weihnachtsgäste sind gegangen und das neue Jahr klopft an die Tür. Alles was noch an das besinnliche Fest erinnert, ist der nadelnde Weihnachtsbaum. In Weimar können die Weihnachtsbäume – wie auch schon in den vergangenen Jahren – ab 2. Januar an den Wertstoffsammelplätzen abgelegt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Dies ist im gesamten Januar möglich. Die Abholung erfolgt bis zum 31. Januar 2020. Außerdem können die Bäume Januar unentgeltlich auf dem Wertstoffhof an der Industriestraße 14 abgegeben werden. Damit die Bäume umweltfreundlich kompostiert werden können, soll die Dekoration vollständig entfernt werden (Öffnungszeiten: Mo 9-12 und 13-18 Uhr; Di, Do und Fr 9-12 und 13-17 Uhr; Mi und Sa 9-13 Uhr).