Entsorgungstermine für Abfälle in Weimar verschieben sich über Ostern

Weimar. Stadtverwaltung Weimar informiert über Entsorgungstermine in den kommenden Tagen.

Für alle Abnehmer, deren reguläre Abfall-, Bioabfall-, Leichtverpackungs- und Papierentsorgung am Karfreitag wäre, verschieben sich die Entsorgungstermine auf den Donnerstag, 6. April. Die Freitagsleerung der 1100-Liter-Behälter erfolgt ebenfalls einen Tag früher, teilt die Stadt mit. In der 15. Kalenderwoche, also ab Ostermontag, verschieben sich die Entsorgungstermine auf den jeweils nachfolgenden Tag. Der Wertstoffhof ist am 8. April, von 9 bis 13 Uhr, geöffnet.