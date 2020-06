Das Hotel Leonardo an der Belvederer Allee in Weimar gehört zu den großen Häusern der Stadt.

Entspannte Gäste und vorsichtiger Optimismus

Ein durchwachsenes Bild hat eine Befragung der Weimar GmbH in mehr als zehn Hotels der Kulturstadt ergeben. In einigen Hotels sei man überrascht, dass nach der Öffnung die Nachfrage doch schnell wieder gestiegen ist. Dort hieß es: „Wir sind am Wochenende immer ausgebucht“ oder „Unsere Stammgäste sind 60 plus. Wir haben gedacht, diese sind viel vorsichtiger. Doch inzwischen sind sie wieder da“. Aber nicht alle profitieren gleichermaßen. Kleinere Häuser scheinen bevorzugt – den Großen fehlt derzeit noch das Gruppengeschäft.

„Wir planen für die nächsten Wochen und Monate eine Werbekampagne für die Stadt“, erläutert Mark Schmidt, der Marketingleiter der Weimar GmbH, den Grund der Befragung. Das erwartet auch längst der Stadtrat von der städtischen Tochtergesellschaft. „Damit diese erfolgreich wird, müssen wir wissen, wo bei Gästen und in der Tourismusbranche der Schuh drückt“, sagt Mark Schmidt.



Einige Hoteliers verweisen auf ein sehr zögerliches Buchungsverhalten von Freizeitgästen, die einen hohen Informationsbedarf haben. Immer wieder gebe es Nachfragen zu den aktuellen Sicherheits- und Hygienebestimmungen. Da sich diese zwischen den einzelnen Bundesländern unterscheiden, herrsche zum Teil Verunsicherung. Da wird es Zeit, dass in der kommenden Woche die Weimarer Allgemeinverfügung auslaufen kann, die in der Stadt parallel zur Thüringer Verordnung gilt.

Dagegen loben fast alle Hoteliers ihre anreisenden Gäste. Diese seien sehr entspannt und befolgten mit Verständnis die Abstands- und Hygieneregeln. Sowohl Mitarbeiter als auch Gäste seien von deren Notwendigkeit und Nutzen überzeugt. Dazu gebe es offensichtlich nur wenige Ausnahmen.

Nach dem Ergebnis der Befragung machen sich die Weimarer Hoteliers beim Blick auf das verbleibende Jahr zu drei Themen größere Sorgen: Wie lassen sich die ausbleibenden Gäste aus dem Ausland durch mehr Gäste aus dem Inland ersetzen? Durch Abstandsregeln beim Frühstücksbuffet und teilweise Umstellung auf Bedienung werde viel mehr Personal bei weniger Speisenauswahl gebraucht. Aber bezahlen die Gäste auch mehr für weniger Angebot? Und: Drohen im Herbst wieder höhere Infektionszahlen, Stornierungen, Schließungen und Kurzarbeit?

Die dynamische Situation spürten die Hoteliers nach Angaben der Weimar GmbH „durch sehr kurzfristige Buchungen“, sagt Mark Schmidt. „Der Anteil an Gästen, die mit dem Rad unterwegs sind, ist deutlich angestiegen.“ Ohnehin werde alles, was im Freien stattfindet, von den Gästen bevorzugt. Das zeige auch ein Blick in die Gastronomie: Auf Terrassen und Gärten seien meist alle Plätze belegt. Drinnen herrscht selbst abends noch ausreichend Platzangebot. Nicht zuletzt, weil es nach 21 Uhr kein Busangebot gibt.