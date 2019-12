Erdarbeiten für den Stedtener Kita-Neubau laufen nach Plan

Eine Menge Erde bewegt haben die Arbeiter der Apoldaer Firma B&V auf dem Gelände des künftigen Kindergartens in Stedten an der Ilm. Anderthalb Wochen nach dem Anrücken der Bagger liegt der Aushub „voll im Plan“, wie der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld, Fred Menge, bestätigte. Ziel der aktuellen Arbeiten ist ein frostfreier und tragfähiger Baugrund, auf dem möglichst noch in diesem Jahr die Bodenplatte gegossen werden soll. Im nächsten Jahr folgt der Hochbau, die Eröffnung ist spätestens für Juni 2021 vorgesehen.

Rund 1,1 Millionen Euro wird der Neubau kosten, in dem künftig 30 statt bisher 16 Knirpse Platz finden – gefördert mit etwas mehr als 850.000 Euro von Bund und Land.

Mit ihrer Anregung, im Zuge der Erdarbeiten bereits den für öffentliche Gebäude vorgeschriebenen Fettabscheider vor dem Abwasser-Übergabeschacht einzubauen, hatten die Verantwortlichen der VG keinen Erfolg: „Laut Planungsbüro kommt der erst mit den Heizungs- und Sanitärleitungen dran“, so Menge. „Wir wollen nicht riskieren, dass uns mit einer Abweichung vom bestätigten Plan womöglich Fördermittel verloren gehen.“

Um Geld für einen anderen Kindergarten geht es am Sonntag, 8. Dezember, bei einer Tombola auf dem Kranichfelder Weihnachtsmarkt. Zum 2. Advent haben die Eltern der Kita „Zweiburgenstadt“ diese Aktion organisiert – mit Sachpreisen für alle Altersgruppen. Unter anderem spendeten das Spielzeuggeschäft Hahn, Friseur Blaue Villa, Ernährungsberatung Lattermann, Bäckerei Flassig, Partyservice Nico Jung, Blumen-Michel, Fotostudio Kai Eisentraut, Avenida-Therme Hohenfelden und Rewe Bad Berka, aber auch Erfurter wie die Sportvereine Schwarz-Weiß und FC Rot-Weiß sowie die Messe. Hauptgewinn sind zwei Karten für den Biathlon-Weltcup in Oberhof, gestiftet vom Kranichfelder Bundeswehr-Patenbataillon. Jedes Los kostet einen Euro und gewinnt garantiert.

Zudem gibt es am Stand Selbstgebasteltes wie Meisenknödel, Traumfänger, Einkaufsnetze oder Zauberstäbe sowie eine deftige hausgemachte Suppe. Die Erlöse fließen unter anderem in das Waldprojekt der Kita.