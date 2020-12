Erfinderischer Stromklauer - Verfolgungsfahrt - Sackkarre gestohlen

Erfinderischer Stromklauer

Vermutlich weil ihm der Strom offiziell abgestellt wurde, wurde ein 45-Jähriger erfinderisch. Erst durchbohrte er die Decke und legte sich eine Trasse aus seiner Wohnung zum Dachboden des Mehrfamilienhauses in der Ettersburger Straße, um weiter mit Elektrizität versorgt zu sein. Nachdem der Vermieter dies mitbekommen hatte, unterband er dies.

Nunmehr bastelte sich der Mann aus gewöhnlichen Verlängerungskabeln eine Konstruktion, um auf diese Weise von Nachbarn elektrisch versorgt zu werden. Da die Kabel aber quer über das Grundstück gingen und nicht gegen Witterungseinflüsse geschützt waren, bauten die Polizeibeamten die Trasse zurück. Zumal musste davon ausgegangen werden, dass zu viele Endgeräte an dem einen Zugang steckten. Eine Überprüfung dessen war nicht möglich, da weder der Empfänger noch der Stromgeber angetroffen werden konnte. Eine Anzeige wegen Entziehung elektrischer Energie wurde erstattet.

Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit Dacia gesucht

In Kranichfeld wollten Polizisten am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr den Fahrer eines Dacia Dokker kontrollieren. Als die Beamten den Mann anhalten wollten, gab dieser Gas und flüchtete in Richtung Rittersdorf. Von hier aus raste der Mann mit dem weißen Van über Feldwege in Richtung Thangelstedt. Die Polizisten verloren den Sichtkontakt zu dem Wagen. Die Polizei Weimar ist auf der Suche nach Zeugen dieser Verfolgungsfahrt. Personen, die diese beobachtet haben, Angaben zu Strecke, Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Papiertonne gestohlen

In der Weimarer Ernst-Thälmann-Straße entwendeten unbekannte Täter im Laufe des 8. Dezembers eine zur Abholung bereitgestellte Papiertonne. Derzeit bleibt noch zu hoffen, dass es sich um ein Fauxpas handelt und ein Nachbar, im Glauben sie würde zum eigenen Haus gehören, die Tonne versehentlich mitgenommen hat.

Sackkarre gestohlen

In Kranichfeld gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus und hier in den Keller. Bei drei der Kellerverschläge brachen der oder die Täter die Tür auf und entwendeten nach bisherigen Kenntnisstand eine Sackkarre.

Drogenfahrt

In Umpferstedt kontrollierten Polizisten am Dienstagvormittag den Fahrer eines Volvos. Schon bei der Kontrolle räumte der 43-Jährige den Drogenkonsum am Vortag ein. Bestätigt wurden dies durch einen positiven Drogenvortest. Die Auswertung seiner Blutprobe muss nun genauen Aufschluss über die Restdrogen im Körper geben.

