Erfolg für Weimarer Dirigentenschmiede

Weimar. Der Franz-Liszt-Alumni Claudio Novati gehört nun zu den besten Dirigenten Deutschlands.

Claudio Novati hat den dritten Preis beim German Conducting Award gewonnen. Damit gehört der aus Italien stammende ehemalige Dirigierstudent der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar zu den besten Dirigenten in Deutschland. Er gewinnt 5000 Euro Preisgeld.

„Ich freue mich sehr für Claudio, wir sind sehr stolz auf ihn“, sagt sein ehemaliger Weimarer Hauptfachprofessor Nicolás Pasquet. „Die Konkurrenz aus aller Welt war sehr hart, und es war ein sehr schöner Erfolg.“ 230 Dirigentinnen und Dirigenten hatten sich beworben.

Den ersten Preis erhielt Dayner Tafur-Díaz aus Peru, den zweiten Preis Nathanaël Iselin aus Frankreich.

Claudio Novati arbeitet als Kapellmeister am Landestheater Linz. Er sagt: „Die Erfahrungen, die ich in Köln sammeln durfte, haben mich persönlich und musikalisch zutiefst geprägt. Ich möchte mich auch bei meinen Professoren Nicolás Pasquet und Ekhart Wycik für Ihre Hilfe vor und während des Wettbewerbs herzlich bedanken.“ Der German Conducting Award wird seit 2017 alle zwei Jahre ausgerichtet. Jedes Mal gingen Preise an Weimarer Studierende: 2017 an Dominik Beykirch, 2019 an Gábor Hontvári (beide zweiter Platz) und an Martijn Dendievel (erster Platz).