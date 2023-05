An zwei Tagen kamen sämtliche Klassen der Wartenberg-Regelschule an die Reihe.

Erfolgreicher Spendenlauf in Niederzimmern

Niederzimmern. Die Wartenberg-Regelschüler drehten Runden und sammelten dabei Geld für ihren künftigen Schulhof sowie das Kinderhospiz.

Zu dritten Mal organisierte die Regelschule in Niederzimmern eine Spendenaktion unter dem Titel „Der Wartenberg läuft“. An zwei Tagen drehten die Mädchen und Jungen aus allen Klassen von der 5. bis zur 10. insgesamt 3108 Runden auf dem Sportplatz – das entspricht mehr als 930 Kilometern. Beste Klasse mit durchschnittlich 25,3 Runden war die 6a, vollzählig am Start mit allen 25 Schülern war die 6b. Ein Achtklässler setzte mit 37 Runden die Einzel-Bestmarke.

Zehn Prozent der Einnahmen gehen an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz, der Rest fließt in die Umsetzung des Verschönerungs-Projektes für den Schulhof, das auch von der Deutschen Umwelthilfe unterstützt wird.