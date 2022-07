In der Erfurter Straße gibt es Arbeiten an der Trinkwasserleitung.

Erfurter Straße wird in Weimar zur Einbahnstraße

Weimar. Bauarbeiten machen in der Klassikerstadt Sperrungen und Umleitungen erforderlich.

Zwischen Mozart- und Washingtonstraße wird am Montag bis zum 23. August die Erfurter Straße halbseitig gesperrt. Dort erfolgen Arbeiten an der Trinkwasserleitung. Eine Einbahnstraße führt stadtauswärts. Stadteinwärts geht es über Trierer und Paul-Schneider-Straße, A.-Frölich-Platz, Steuben- und Gropiusstraße. An der Umleitung werden Haltverbote eingerichtet.

Für weitere Kanalarbeiten wird in Schöndorf am Montag bis Ende April 2023 die Max-Reichpietsch-Straße ab Franz-Mehring-Straße voll gesperrt. Die Umleitung zur Grundschule führt über die Bruno-Apitz- und Carl-Gärtig-Straße.

Bis zum Jahresende wird ab Montag der Fußweg Richtung Sternbrücke an der Straße Über dem Kegeltor gesperrt. Grund ist die Sanierung des Ilmwehres Bergmühle.