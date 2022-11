Eine Veranstaltung im Stadtmuseum in der Karl-Liebknecht-Straße erinnert an den Abzug der GUS-Truppen aus Weimar vor 30 Jahren.

Erinnerung an Abzug der GUS-Truppen aus Weimar im Jahr 1992

Weimar. Kostenlose Veranstaltung ruft im Stadtmuseum Geschehen vor nunmehr 30 Jahren ins Gedächtnis.

An den Abzug der GUS-Truppen aus Weimar vor nunmehr 30 Jahren erinnert eine Veranstaltung im Stadtmuseum. Am 21. November 1992 verließen die letzten Soldaten der früheren Roten Armee die Stadt Weimar sowie Thüringen. In einem Vortrag sprechen die Referenten Lucas Pfannstiel, Florian Kleiner und Christian Handwerck vom Verein Flugplatz Nohra über diese bewegte Zeit. Gezeigt werden unter anderem historische Beiträge, ein Film über das Zusammenleben mit den sowjetischen Soldaten erzählt zudem Geschichten rund um den Truppenabzug sowie die Spuren, die bis heute überdauert haben.

Die Veranstaltung „1992 – 2022. 30 Jahre Abzug der GUS-Truppen aus Weimar“ kann am Mittwoch, 23. November, ab 17 Uhr im Vortragsraum kostenlos besucht werden.