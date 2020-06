Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an den 17. Juni 1953

An der Straße des 17. Juni und so am authentischen Ort am ehemaligen VEB Mähdrescherwerk erinnerten 17 CDU-Vertreter an den Volksaufstand vor 67 Jahren. Eingeladen hatte die Junge Union. Der CDU-Kreisvorsitzende rief die prekäre Versorgungslage und die Forderung nach einer höheren Arbeitsnorm in Erinnerung, die zum Aufstand in Berlin geführt hatten, der sich am 18. Juni in Weimar fortsetzte. Das Gedenken sei auch im 30. Jahr der Einheit wichtig, ebenso, die Demokratie jeden Tag zu verteidigen. Der Ehrenvorsitzende Frank-Michael Pietzsch regte ein gemeinsames Zeitzeugengespräch mit der Jungen Union an, das sie sofort annahm.