Erinnerung an die Opfer des antijüdischen Pogroms

Die Gedenkfeier für die 9845 jüdischen Männer, die im November 1938 nach Buchenwald verschleppt wurden, findet aufgrund der Corona-Prävention als nichtöffentliche Veranstaltung statt. Am Montag, 9. November, 13.30 Uhr, werden am Gedenkstein für die Opfer des jüdischen Sonderlagers internationale Freiwillige der Gedenkstätte Buchenwald aus den Erinnerungen der Inhaftierten berichten. Um der Öffentlichkeit dennoch eine Teilhabe zu ermöglichen, bietet die Gedenkstätte Buchenwald einen Livestream unter https://vimeo.com/sgbumd an.

Oberbürgermeister Peter Kleine nimmt auch an der Gedenkstunde der Jüdischen Landesgemeinde anlässlich des 82. Jahrestages der Reichspogromnacht in Erfurt teil und legt im Namen der Stadt Weimar auf dem Jüdischen Friedhof an der Werner-Seelenbinder-Straße einen Kranz nieder. Die Gedenkveranstaltung zum 9. November im Innenhof des Marstalls in Weimar fällt wegen der Pandemie aus.

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erfuhr der organisierte Antisemitismus des NS-Regimes mit Gewaltexzessen und der Verschleppung von Juden – darunter auch Weimarer – in das Konzentrationslager Buchenwald einen vorläufigen grausamen Höhepunkt, erinnert das Bürgerbündnis gegen Rechts. Es folgten das Verbot für Juden, öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Schulen, Museen oder Sportplätze zu betreten, die systematische Enteignung von jüdischem Besitz, 1942 begannen die ersten Transporte in die Vernichtungslager. Auch in der Kulturstadt Weimar wurde die Verfolgung organisiert und durchgeführt und ging mehr oder weniger ungehindert vonstatten.

Seit 2007 wurden und werden auch in Weimar auf Initiative des Künstlers Gunter Demnig 46 Stolpersteine verlegt, die an die Schicksale jüdischer Menschen erinnern. Zu einem Gedenken an die Opfer des Holocaust laden drei Gruppierungen und Institutionen ein: „Wir rufen Weimarer dazu auf, sich den Stolpersteinen zu widmen, die durch Witterungseinflüsse ihren Glanz verloren haben. Nehmen sie sich in den nächsten Tagen eine halbe Stunde Zeit, reinigen sie einen Stolperstein und stellen sie am 9. November eine Kerze neben den Stein. So können wir gemeinsam die Stolpersteine wieder besser sichtbar machen und die Erinnerung an die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitmenschen der Stadt wachhalten“, so Jonny Thimm vom Verein Lernort Weimar, Ramón Seliger von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und Marleen Bax vom Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus.

Eine Anleitung zum Reinigen: https://lernort-weimar.de/stolpersteine