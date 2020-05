Weimar Stadtspitze legte an der Ecke von Stadtring und Schwanseestraße ein Blumengebinde am Denkmal für die US-Soldaten nieder, die im April 1945 Thüringen vom Nationalsozialismus befreiten.

Erinnerung an Ende des Zweiten Weltkrieges

Mit Kranzniederlegungen unter anderem auf den sowjetischen Ehrenfriedhöfen im Ilmpark, im Schlosspark Belvedere sowie an zahlreichen Gedenksteinen und -stelen hat die Stadt Weimar am Freitag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert und der Millionen Opfer gedacht. Oberbürgermeister Peter Kleine, Bürgermeister Ralf Kirsten und die Beigeordnete Claudia Kolb waren dazu in den Ilmpark sowie an den Gedenkstein für die US-Armee an der Kreuzung von Schwanseestraße und Stadtring gekommen.

Kleine zitierte die neue Weimarer Ehrenbürgerin und Buchenwald-Überlebende Éva Fahidi-Pusztai: „Glück ist, wenn einem die Geschichte nicht in das Leben spuckt.“ Vor der Gefahr, dass das eigene Leben in den Mühlen der Geschichte zerrieben werde, sei auch heute niemand gefeit, so der OB. „Wer anderes meint, wiegt sich in falscher Selbstsicherheit und eingebildeter Unverletzlichkeit." Der Tag könne in Erinnerung rufen, wie existenziell wichtig und erstrebenswert Frieden sei, betonte der Oberbürgermeister. Frieden und Freiheit seien nicht selbstverständlich. Sie müssten „durch jeden Einzelnen in die Gesellschaft getragen" werden.

Mit einer Kundgebung auf dem Theaterplatz gedachten das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus und Fridays for Future des Kriegsendes. Papierkraniche wurden hier als Friedenssymbol gefaltet.

In Legefeld gedachten Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel, Ortsteilräte sowie der Verein Legefeld aktiv des Kriegsendes. Neben ei-nem Kranz von der Stadt legten sie an der Grabstätte für die gefallenen und vermissten Legefelder aus dem Zweiten Weltkrieg einen eigenen nieder. Der Verein ist es auch, der sich um die Grabstätte kümmert.

Darüber hinaus erinnerte die Deutsch-Russische Gesellschaft mit dem Landtagsabgeordneten Steffen Dittes auf dem Ehrenfriedhof im Ilmpark an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Opfer.

Mit einer Gedenkminute und Trompetenspiel gedachten am frühen Abend auch die Ottmannshäuser der Kriegsopfer, jener aus dem eigenen Ort ebenso wie der auf Seiten der Alliierten. Am Gedenkstein vor der Kirche, den die Gemeinde 1999 errichten ließ, erinnerten sie an fünf amerikanische Flieger, die 1944 über der Gegend in ihrem Bomber abgeschossen und im Dorf von Nazis ermordet wurden. red