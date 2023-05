Erinnerung an Volksaufstand auf dem Lande

Heichelheim. Der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat sich für den 31. Mai zum Vortrag in Heichelheims Akazienhof angesagt.

In diesem Jahr jährt sich der Volksaufstand der DDR vom 17. Juni 1953 zum 70. Mal. Aus diesem Anlass haben die Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur aus Thüringen und Berlin sowie die Landeszentrale für politische Bildung eine Veranstaltungsreihe aufgelegt, die am Mittwoch, 31. Mai, im Heichelheimer „Akazienhof“ Station macht.

Der Volksaufstand wurde lange Zeit als Arbeiteraufstand verstanden. Aber ein Blick in die Dörfer zeige, dass es hier viel mehr Widerstand gab als angenommen: Der Protest auf dem Land setzte früher ein und dauerte länger an, weiß der Thüringer Landesbeauftragte Peter Wurschi. „Die Politik der SED richtete sich gegen die ländlichen Wirtschafts- und Sozialstrukturen, gegen die dort herrschenden Überzeugungen und Traditionen. Bodenreform, Kollektivierung, Enteignungen und Schauprozesse, hohes Ablieferungssoll und mehr verschärften den Klassenkampf auf dem Land. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Volksaufstand nicht nur in den großen Städten stattfand“, so Wurschi.

In Heichelheim wird er ein Gespräch moderieren, dem ein Vortrag des Historikers Jens Schöne von der Humboldt-Uni Berlin vorausgeht. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.