Erinnerungen an die Buchfarter Bunker-Eroberung

Es ist ein eher ruhiger Ort: Die Wanderer oder Radfahrer, die vom Waldweg aus Richtung Müllershausen hier ankommen, werfen bestenfalls flüchtige Blicke auf die Bauten am Ende der Buchfarter Schenkgasse. Nichts erinnert daran, dass hier vor fast genau 30 Jahren der Volkszorn hochkochte und aufgebrachte Bürgerbewegte die Öffnung eines bis dahin geheimnisumwitterten Ortes verlangten: des Bunkers der DDR-Volkspolizei. „Zumindest eine Info-Tafel gehört hierher, die diesen Ort erklärt“, sagt der Buchfarter Bürgermeister Alexander Romanus. Er lebt seit fünfeinhalb Jahren hier und hat das Gelände noch nie betreten.

Um sich vorstellen zu können, wie es hinter den großen Stahltoren aussieht, ist Romanus auf die Erzählungen von Buchfarter Zeitzeugen wie Mario Wildner und Sabine Heyn angewiesen. Die Rentnerin und Hobby-Heimatforscherin wohnte damals in einem der wenigen Häuser, von dessen Balkon man das Gelände überblicken konnte. Und das sah deutlich anders aus als heute: „Früher war hier ein Bolzplatz“, so Wildner. „Irgendwann standen plötzlich Betonrohre auf dem Platz, mit Messgeräten.“ Das war im Sommer 1983 – die ersten Baugrund-Untersuchungen. „Wir Jugendlichen spielten einfach weiter drum herum Fußball“, lacht Wildner.

Lange ging das allerdings nicht – 1985 begannen die Bauarbeiten. Sabine Heyn erinnert sich an viel Lärm, endloses Rollen von Lkw, die tonnenweise abgebaggertes Erdreich wegfuhren. An bewaffnete Kräfte, die die Baustelle abschirmten, an Sichtschutz gegen neugierige Blicke der Anwohner. Einmal machte sich nachts ein leerer Lkw-Anhänger selbstständig und donnerte eine Straße im Dorf hinab, blieb aber zum Glück am Hang stecken, bevor er Schaden anrichten konnte.

Mario Wildner wollte zur Wendezeit etwas bewegen und suchte Kontakt zu engagierten Weimarern. Erster Anlaufpunkt war „Stempel-Rabe“: Als er sich bei Rudolf Keßner als Buchfarter vorstellte, war der Weg zur Idee, dem Bunker am Dorfrand das Geheimnis zu entreißen, nicht weit. Rund 100 Menschen zogen am 6. Januar 1990, einem Samstagvormittag, zur Demonstration vor das Tor, mit Schriftsteller Wulf Kirsten als Wortführer. Und wurden nach Gesprächen mit den Polizei-Verantwortlichen tatsächlich hineingelassen.

Was sie sahen, nennt Sabine Heyn „sehr enttäuschend“. Eine große Halle, dahinter mehrere kleine Räume, alle leer bis auf ein wenig Fernmeldetechnik im Kellergeschoss. Einen Panzerschrank ließen die Demonstranten versiegeln, um die Vernichtung von Akten zu verhindern. Bis Mittag war alles vorbei. Die Anlage, die im Kriegsfall Führungskräften der Bereitschaftspolizei Schutz bieten sollte, war noch eine Baustelle.

Das Gelände gehört heute dem Freistaat, der die Halle als Lagerraum an die Klassik-Stiftung Weimar vermietet hat. Der nie fertiggestellte Heizhaus-Rohbau im hinteren Teil des Geländes verfällt zusehends, ebenso das frühere Wach-Häuschen unweit des Tores. Die ebenfalls noch unfertige Wasser-Aufbereitungsanlage wurde dem Zweckverband Weimar zur Nutzung angeboten, „aber wir haben sie nicht gebraucht, Buchfahrt ist durch die Fernleitung aus Bad Berka gut versorgt“, so dessen Betriebsleiter Thomas Pritzkow.

Dieser erinnert sich auch an die beiden anderen Bunkeranlagen im Weimarer Land: Das Ministerium für Staatssicherheit betrieb eine Anlage an der Wilhelmsburg bei Bad Berka und eine dazu gehörende externe Nachrichtenstation in Neusaalborn. Das Wilhelmsburg-Objekt schildert Pritzkow, der es 1990 besichtigte, als „komplett ausgestattet mit Schlafräumen, Büros, Technik, Sanitärbereich und so weiter.“ Aus Sicherheitsgründen ließ die Stadt das Objekt allerdings später versiegeln und die Eingänge zuschütten.