Weimar. Vor 75 Jahren wurde das KZ Buchenwald befreit. Mit einer Filmreihe beteiligen sich die Achava Festspiele und das Kunstfest Weimar am Gedenken.

Weimar: Erinnerungen im Gestern und Heute

Die Filmreihe der Achava Festspiele „Hört die Zeugen“, Koproduktion mit dem Kunstfest Weimar, im Autokino „Lichtblick“ wird am Samstag, 30. Mai, um 21.30 Uhr mit dem Dokumentarfilm „The Euphoria of Being“ fortgesetzt. Eine musikalische Einführung gibt Gernot Süßmuth, Konzertmeister der Staatskapelle Weimar, mit dem 1. Satz aus Johann Sebastian Bachs Partita h-Moll, BWV 1002. Vor dem Film findet ein Livestream-Gespräch mit der Protagonistin Éva Fahidi-Pusztai statt. Éva überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Sie lebt heute mit ihrer Familie in Budapest (Ungarn). Éva Fahidi-Pusztai wurde im April dieses Jahres die Ehrenbürgerwürde der Stadt Weimar verliehen. Oberbürgermeister Peter Kleine wird zum ersten Mal nach der Verleihung mit Éva Fahidi-Pusztai live sprechen.

Éva Fahidi war 18 Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Auschwitz deportiert wurde. Sie überlebte als Einzige. Bewegt von Fahidis Autobiografie „The Soul of Things“ (Die Seele der Dinge) studierte die Regisseurin und Choreographin Réka Szabó mit Éva Fahidi und der Tänzerin Emese Cuhorka eine Tanzperformance mit dem Titel „Sea Lavender“ ein. Der Film dokumentiert die monatelange Probenarbeit.

Tickets unter www.lichtblick-weimar.de