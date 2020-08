„Erkundungsbohrung“ zur Erinnerung an Eduard Rosenthal

Weimar. Horst Hoheisel und Andreas Knitz setzen am Fürstenhaus ihre Arbeit am dezentralen Denkmal für den Hochschullehrer und Politiker fort

Für Aufsehen dürften Horst Hoheisel und Andreas Knitz an diesem Mittwoch, 26. August, auf dem Platz der Demokratie sorgen. Am Fürstenhaus der Hochschule für Musik setzten sie die Arbeit an dem Projekt „Erkundungsbohrungen – Ein dezentrales Denkmal für Eduard Rosenthal“ fort.

Die Stadt Jena hatte 2018 einen künstlerischen Wettbewerb zum Thema eines dezentralen Denkmals für Eduard Rosenthal (1853 – 1926) im Rahmen des Botho-Graef-Kunstpreises in Kooperation mit der Universität Jena durchgeführt. Die Nationalsozialisten hatten Eduard Rosenthal auf Grund seiner jüdischen Herkunft für lange Zeit aus dem Gedächtnis gelöscht. Nun werde der Demokrat, Menschenfreund und Verfassungsvater an fünf Orten seines Wirkens in Jena, Weimar und Erfurt mit einem dezentralen Denkmal gewürdigt, erinnerte Jenakultur.

Das Künstlerduo Horst Hoheisel und Andreas Knitz nimmt dafür an der Fassaden von fünf Gebäuden, die für wichtige Lebens- und Wirkungsstätten Eduard Rosenthals in Jena, Erfurt und Weimar stehen, jeweils an prominenter öffentlicher Stelle eine Kernbohrung von 25 Zentimetern Durchmesser durch das Mauerwerk vor. In diese Löcher setzen sie eine Metallhülse mit einer Glasscheibe ein, in der eine eingravierte Inschrift auf Eduard Rosenthal und sein Wirken in Bezug auf diesen besonderen Ort verweist. Der Betrachter kann sich somit gezielt auf eine Spurensuche nach dem vergessen gemachten jüdischen Rechtswissenschaftler begeben. Im Fürstenhaus war 1920 unter Eduard Rosenthals Mitwirkung der Freistaat Thüringen gegründet worden.

In Weimar haben Horst Hoheisel und Andreas Knitz bereits das Denkmal „Zermahlene Geschichte“ geschaffen. Dafür ließen sie auf dem Hof des Staatsarchives (Marstall) eine Baracke und Gebäude, die die Gestapo genutzt haben, schreddern und brachten das Material – gefasst von einem Schriftzug – wieder auf.

www.eduard-rosenthal.de