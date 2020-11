Weimar. Hölzerner Bau am Burgplatz soll Besucher auf Sehenswertes in der Kulturstadt und Thüringen neugierig machen.

Erlebnisportal wächst am Studienzentrum in Weimar

Vor dem Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek sowie im Innenhof beginnt die Klassik-Stiftung in dieser Woche mit den Vorbereitungen für eines der neuen Thüringer Erlebnisportale. Dabei handelt es sich um einen temporären Bau, der ab Sommer 2021 als begehbare Informationsbox zum Besuch weiterer Weimarer und Thüringer Kulturstätten anregen soll.

Die Stiftung konzipiere das Erlebnisportal im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei und in enger Zusammenarbeit mit der Thüringer Tourismus GmbH sowie der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, hieß es am Mittwoch in einer Presseinformation. Das Projekt werde mit Efre-Mitteln der Europäischen Union finanziert.

Im Zuge der Baustelleneinrichtung als ersten Schritt für das Vorhaben werde zunächst die Pergola im Innenhof des Studienzentrums abgebaut. Die Gebäudehülle entstehe danach anhand von Plänen der Berliner Architektin Helga Blocksdorf bis voraussichtlich Ende Januar. Das Erlebnisportal werde aus Brettsperrholz auf einer Grundfläche von etwa 75 Quadratmetern errichtet und überrage die Coudray-Mauer, die den Hof vom Burgplatz abgrenzt. Die Fassadenverkleidung aus Birkenrindenplatten verweise direkt auf das Borkenhäuschen im Park. Eine große Tor-Öffnung oberhalb der Mauer gewähre den Ausblick auf diesen sowie das Stadtschloss und das Stammgebäude der Bibliothek. Für den Zugang sei eine breite Freitreppe vom Innenhof her geplant. Die Klassik-Stiftung werde zudem diese als neuen Aufenthaltsort vor dem Erlebnisportal gestalten. Zusätzliche Begrünung, neue Sitzmöglichkeiten und längere Öffnungszeiten der Cafeteria seien geplant.

Der Abschluss der Baumaßnahmen sei für März 2021 geplant. Den Innenausbau übernehme danach die Firma Whitebox aus Dresden. Eröffnen solle das Erlebnisportal im Juli und bleibe dort voraussichtlich fünf Jahre.

Der Innenhof sowie der Zugang zum Studienzentrum würden trotz der Baumaßnahme passierbar bleiben. Kurzfristige Einschränkungen seien aber nicht ausgeschlossen.