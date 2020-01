Weimar. Einblick in seine Arbeit gab am Samstag der Künstler in Residenz der Galerie Eigenheim, Adam Noack.

Erlebte Landschaften atmosphärisch verdichtet

Adam Noack, Künstler in Residenz der Galerie Eigenheim, stellte sich am Samstag den Fragen von Kunstfreunden. In lockerem Gespräch berichtete er über seine Arbeit und seine Herangehensweise. Neben der Malerei ist es auch die Musik, die ihn beschäftigt. Zum Jahresende bietet die Galerie Eigenheim einem Künstler regelmäßig die Möglichkeit, in das historische Gärtnerhaus einzuziehen und die Zeit für Reflexion und Inspiration zu nutzen. Der in Weimar und New York ausgebildete Maler Adam Noack verwandelt die Galerie noch bis Februar in ein Atelier. In seinen Arbeiten werden erlebte Landschaften und Interieurs fantasievoll perspektivisch verzerrt und atmosphärisch verdichtet, – werden reale Räume so zu Abbildungen innerer Empfindungen.