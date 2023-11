Ernährungsdialog der Weimarer Volkshochschule geht in die zweite Runde

Weimar. „Preiswert und gesund – aber wie?“: Antworten geben Experten am Dienstag im Weimarer Mon Ami.

Maria Groß baut vieles, was später im Kochtopf landet, selbst im Garten an. Die Erfurter Sterneköchin und Gastronomin ist überzeugt: Saisonal und Regional ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und gesunden Ernährungsweise. „Ich stehe auf naturbelassene Ernährung“, unterstreicht sie. Überall gibt es Essbares in der Natur zu finden. Fragen der Nachhaltigkeit im Ernährungskontext seien aber in der Gesellschaft noch nicht angekommen. In Deutschland erfahre Ernährung nicht dieselbe Wertschätzung, wie beispielsweise in Italien. Es sei auch Aufgabe der Politik, besonders jungen Menschen dahingehend zu sensibilisieren.

Ernährungsdialog: Beiträge und Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht

Ob Werbeverbote gerade bei der jungen Zielgruppe nutzen, warum die Kosten bei Lebensmitteln gerade steigen, ob gesunde Ernährung überhaupt möglich ist, ohne den Geldbeutel zu strapazieren, kurzum: Wie sollte die Ernährung von morgen aussehen? Darauf soll es beim zweiten Ernährungsdialog unter dem Motto „Preiswert und gesund – aber wie“ am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr im Mon Ami Antworten geben. Veranstalter sind wieder die Volkshochschule Weimar zusammen mit „EIT Food“, eine Gründung der Europäischen Union und Europas führende Initiative für Lebensmittelinnovationen.

Moderiert von der Hörfunkjournalistin Sina Peschke werden Sterneköchin Maria Groß, Stefan Lorkowski, Ernährungswissenschaftler der Friedrich-Schiller-Uni Jena, Klaus Wagner, Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Petra Hermann, Food Bloggerin, Lucas Günther, Supermarkt-Leiter und Johann Gramm, (Öko-)Landwirt, miteinander diskutieren. Auch Beiträge und Fragen aus dem Publikum seien ausdrücklich erwünscht.

Die Veranstaltung ist ferner nicht nur als Podiumsgespräch geplant. So werden etwa die „Brotklappe“ und „Die Frischemanufaktur“ aus Halle kleine Kostproben ihrer Produkte vorstellen und die Philosophie dahinter erläutern. Ein Grußwort komme per Video von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke), ein Impulsvortrag von Georg Schirrmacher, Geschäftsführer „EIT Food“ Deutschland.

An die Veranstaltung schließt sich die Ernährungswoche der Volkshochschule vom 13. bis 17. November an. In sechs Veranstaltungen beschäftigt sie sich mit der praktischen Seite der Frage „Preiswert und gesund – aber wie?“. In Kochkursen kann etwa gelernt werden, wie Smoothies und Ingwershots hergestellt werden oder wie die alte Methode des milchsauer Einlegens funktioniert. Es wird empfohlen, sich spätestens ein Tag vor Kursbeginn anzumelden. Der Eintritt zum Ernährungsdialog am Dienstag ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.