Weimar Bis Dienstagabend registriert das Gesundheitsamt in Weimar elf Neuinfektionen.

Erneut muss Weimar Corona-Opfer in Heimen beklagen

Weimar. Erneut sind drei Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in Weimar binnen eines Tages im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bis Dienstagnachmittag registrierte das Gesundheitsamt zudem elf neue Corona-Infektionen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Als Ansteckungsorte wurden drei Mal das Arbeits- und zwei Mal das familiäre Umfeld festgestellt. Ein Kind wurde in der Kita Benjamin Blümchen angesteckt, eine Person über einen ambulanten Pflegedienst. In vier Fällen ist der Ansteckungsort noch unklar.





Da am Dienstag 12 Personen als genesen eingestuft werden konnten, gab es in Weimar 256 (-4) aktuell Infizierte. In Kliniken wurden 15 Patienten (+5) behandelt.

Um 151 gesunken ist derweil die Zahl der Menschen in Quarantäne. Dienstagabend mussten sich noch 628 von anderen strikt fernhalten.

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank auf 216,16 (Vortag: 237,63).

