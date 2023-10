Charlotte Reinhard über den tieferen Sinn dieses Tages.

Als ich einmal fragte, was das größte Geschenk für die Kinder sei, da antwortet ein Mädchen voll Überzeugung: „Liebe“ und ich war überrascht. Ja, genau!

In Lukas 12,15 heißt es „niemand lebt davon, dass er viele Güter hat“. Natürlich brauchen wir Kleidung am Leib und etwas zu Essen auf dem Tisch. Aber sind wir glücklich, wenn wir uns nur noch darum sorgen? Und ist es nicht ein anderer Hunger, den Menschen durch „Shopping“ versuchen zu stillen? Wenn ich unzufrieden bin, gehe ich in den Laden und kaufe mir etwas Neues. Was für ein kurzes Glück!

Wir feiern an diesem Sonntag Erntedank. Das heißt innehalten und an das vergangene Jahr denken, was Gott uns Gutes getan hat, welche Früchte uns geschenkt wurden und wodurch wir satt geworden sind – und dafür zu danken.

Teilen lässt sich auch die Mitmenschlichkeit

Und Erntedank heißt: Zu teilen. Menschen bringen Obst und Gemüse, Geldspenden und Konservendosen in die Kirche. Und das wird an andere weitergegeben, denen es fehlt. Teilen können wir auch im Alltag. Kennen Sie diese schöne Kultur der „Zu-Verschenken-Kiste“? Gehen Sie mal mit offenen Augen durch die Stadt! Da können Sie an vielen Ecken eine entdecken. Meist ein Karton mit Kerzenständer, Tasse, Buch oder Kleidung, manchmal Möbel oder Lampen. Menschen teilen, wovon sie zu viel haben. Andere freuen sich darüber und nehmen es gerne mit.

Was ist wahrer Reichtum? Was macht unser Leben wirklich reich und wertvoll? Und was davon können wir weitergeben? Für mich ist es: Ein Lächeln, ein anerkennendes Wort, wenn einer sagt „du tust mir gut“, eine feste Umarmung, jemand, der Zeit für mich hat. Das ist es, was mir wertvoll ist. Das sind Güter, die vor Gott zählen. Und das sind Dinge, die ich auch ohne viel Geld mit anderen teilen kann: Mitmenschlichkeit, ein offenes Herz und Ohr, Liebe. Danke, Gott.

Pfarrerin Charlotte Reinhold leitet das Pfarramt Schöndorf-Großobringen