Erotischer Goethe und Kafka-Alptraum in Weimar

Weimar. Das Theater im Gewölbe in Weimar präsentiert unter anderem den erotischen Goethe und Franz Kafkas „Verwandlung“.

Das Theater im Gewölbe bietet am Wochenende vier verschiedene Aufführungen. Am Freitag, 18. August, 18 Uhr, führt das Ensemble „Die Leiden des jungen Werther“ auf. Am Freitag, 21 Uhr, wird Franz Kafkas „Die Verwandlung“, ein szenischer Albtraum in drei Akten, präsentiert. Am Samstag, 19. August, 18 Uhr, führt das Ensemble „Faust – Ein Mann geht durch Jahrhunderte“ auf. Am Samstag, 21 Uhr, folgt „Der erotische Goethe“. Auf das Publikum warte ein musikalisch-literarisches Programm mit Gedichten und Briefen, die von Goethe selbst oder den Bewahrern seiner Poesie unter Verschluss gehalten wurden.

Karten unter www.theater-im-gewoelbe.de/spielplan. Einlass ist jeweils 15 Minuten vor Aufführungsbeginn.