Die erste Trauerfeier ist bereits angemeldet: Auch ohne geänderte Friedhofssatzung kann die Gemeinde Ettersburg ihr neu angelegtes Urnenfeld für anonyme oder teilanonyme Bestattungen bereits nutzen. Nach einem Sterbefall im Dorf traf am Montag eine Anmeldung dafür ein, es gibt allerdings noch keinen Termin.

Bereits im August hatte der Gemeinderat eine Übergangsregelung beschlossen: Vorerst kosten Bestattungen auf der Urnenwiese einheitlich 700 Euro, darin sind auch die Kosten für Gravur und Anbringen der Tafel mit den Daten des Verstorbenen enthalten. Trauernde, die eine komplett anonyme Bestattung wünschen, bekommen diese Kosten erstattet, wenn die geänderte Friedhofssatzung in Kraft tritt. Die liegt noch zur Bearbeitung, die sich durch die Corona-Krise verzögerte, in der Verwaltung der Landgemeinde Am Ettersberg. Bürgermeister Jens Enderlein hofft, dass der Gemeinderat in seiner Dezember-Sitzung den Beschluss fassen kann. Die Übergangsregelung, verlängert im Oktober, gilt bis Jahresende.

Das Feld in der Mitte des Friedhofes ist rund 10 mal 25 Meter groß. Die Gemeinde ließ einen dreigeteilten Grabstein zum Anbringen der Namenstafeln aufstellen und einen Weg dorthin anlegen. Gedacht ist dieses Angebot vor allem für Hinterbliebene, die weit entfernt wohnen oder aus anderen Gründen kein herkömmliches Grab pflegen können.