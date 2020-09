Erste-Hilfe-Kenntnisse oft veraltet

Weimar. Das DRK Weimar erinnert zum Welt-Erste-Hilfe-Tag an die nötige Auffrischung.

Die Erste-Hilfe-Kenntnisse vieler Menschen sind veraltet. Sie „absolvieren zur Führerscheinprüfung einen Erste-Hilfe-Kurs und beschäftigen sich dann nie wieder mit dem Thema“, sagt Holger Welz, Vorstandsvorsitzender des DRK Weimar, anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages am 12. September.

Gerade im Straßenverkehr sollte man auf Notsituationen vorbereitet sein. Das DRK Weimar rät daher insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrern, alle zwei bis drei Jahre die eigenen Erste-Hilfe-Kenntnisse in einem Kurs aufzufrischen.

Erste Hilfe kann für jedermann nötig werden – ob im Straßenverkehr, beim Sport oder im Haushalt. Vor allem in lebensbedrohlichen Situationen kommt auf die ersten Minuten nach einem Unfall an, zum Beispiel um Blutungen zu stoppen, Bewusstlose in stabile Seitenlage zu legen oder bei Herzstillstand eine Wiederbelebung durchzuführen.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sei Erste Hilfe weiter nötig. „Um eine Ansteckung zu vermeiden, sollten Mund und Nase des Hilfebedürftigen mit einem Tuch abgedeckt und auch das eigene Gesicht geschützt werden“, betont Welz. Den Notruf 112 anzurufen und die betroffene Person zu beruhigen, sei auch eine wichtige Hilfe und auf Distanz möglich.

Kurse des DRK: https://www.drk-weimar.de/angebote/kurse.html