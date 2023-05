Erste Veranstaltung mit neuer Gastprofessorin der Weimarer Bauhaus-Universität

Weimar. Jane Bennett spricht am 24. Mai im Uni-Hauptgebäude. Bis 7. Juni folgen weitere Angebote der Wissenschaftlerin von der Hopkins-Uni Baltimore.

Jane Bennett konnte durch die Bauhaus-Uni als Gastprofessorin für das Sommersemester gewonnen werden. Sie ist an der Johns Hopkins University in Baltimore tätig und beschäftigt sich vorrangig mit der politischen Theorie. Bennett ist eine der Begründerinnen der Zeitschrift „Theory & Event“ und war Herausgeberin von „Political Theory: An International Journal of Political Philosophy“.

Zum Austausch mit Studierenden und der Universitätsöffentlichkeit dienen bis 7. Juni Veranstaltungen auf Englisch. Auftakt ist am Mittwoch, 24. Mai, ab 19 Uhr mit dem hybriden Workshop im Oberlichtsaal des Uni-Hauptgebäudes zu „The Expression of (Ecological) Vitality: Thinking with Paul Klee, Len Lye, and Jordan Tierney“. Anmeldung per E-Mail an: christiane.lewe@uni-weimar.de.