Erste Vergabe zum Freibad Ottmannshausen

Berlstedt. Der Bauausschuss der Landgemeinde Am Ettersberg bereitet die ab Herbst geplante Sanierung in Ottmannshausen vor.

Mit der Auftragsvergabe der Planungsleistungen für die energetische Sanierung des Freibades in Ottmannshausen befasst sich der Bauausschuss der Landgemeinde Am Ettersberg im öffentlichen Teil seiner Sitzung am Dienstag, 16. Mai, ab 18 Uhr im Berlstedter Dorfgemeinschaftshaus (Hauptstraße 20). Nach der laufenden Saison sollen unter anderem die Pumpen für das Beckenwasser erneuert werden. Auf der Tagesordnung steht zudem das gemeindliche Einvernehmen zu etlichen Bauanträgen.