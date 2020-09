Erster Alleinflug in Bad Berka am 14. Geburtstag

Ein Traum ging für Finn Gutzeit am Fuß des Bad Berkaer Hexenberges in Erfüllung – und das an seinem 14. Geburtstag: Er durfte als Flugschüler des ortsansässigen Fliegerclubs zum allerersten Mal ganz allein von der Wiese am Hungerbach in die Lüfte abheben.