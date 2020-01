Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Preisskat im neuen Jahr

Das Parkhotel in Blankenhain richtet am Sonntag, 5. Januar, seinen ersten Preisskat des neuen Jahres aus. Ab 14 Uhr werden dort die Karten ausgeteilt. Ausgetragen werden zwei Serien mit jeweils 48 Spielen, die in die Gesamtwertung einfließen. Wer mitspielen will, hat 10 Euro Einsatz zu zahlen. Dieser Einsatz wird als Preisgeld aber wieder voll ausgereicht.