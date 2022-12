Erstes E-Auto kann in Weimar geteilt werden

Weimar. Carsharing fällt in der Kulturstadt offenbar auf fruchtbaren Boden. Ladestation am Weimarer Kirschberg eingerichtet.

Auf Weimars Straßen ist seit dieser Woche das erste Gemeinschaftsauto mit Elektroantrieb unterwegs. Das teilt das zuständige Unternehmen „teilAuto“ mit, das nach Angabe der Stadt in puncto Carsharing der einzige Anbieter in Weimar sei. Insgesamt habe das Unternehmen 42 Autos in Weimar stationiert, die von den Carsharing-Nutzern für Kurzfahrten ab einer Stunde, aber auch für längere Ausflüge gebucht werden können. Abgeholt werden kann das erste E-Auto der Flotte – ein VW ID.3 – am Krischberg, direkt am Biomarkt in der Eduard-Rosenthal-Straße. Die Ladestation – eine Wallbox – wurden in Kooperation mit der Ilmtal Energiegenossenschaft und der Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft Weimar unlängst eingerichtet.

Generell falle das Konzept Carsharing in der Kulturstadt auf fruchtbaren Boden. „Rund 1300 Nutzer gibt es in Weimar, das sind verhältnismäßig viele“, sagt Franziska Wilhelm, Sprecherin von „teilAuto“. Zum Vergleich: In Erfurt verzeichnet das Unternehmen rund 3800 Nutzerinnen und Nutzer, in Jena 3000. „In Großstädten ist die Nachfrage meist höher, aber Weimar ist ja nicht so groß“, ordnet Franziska Wilhelm ein. Für rund 65.000 Einwohner sei die Quote hier sehr gut. Gemeinhin habe sich die Nutzung der Gemeinschaftsautos auf einem guten Niveau stabilisiert, sagt sie.

Während in Erfurt und Jena schon seit einiger Zeit E-Gemeinschaftsautos unterwegs sind, zieht das Unternehmen nun in Weimar nach. „Wir freuen uns, E-Carsharing nun endlich auch nach Weimar zu bringen“, so Niklas Wachholtz, Thüringer Regionalleiter bei „teilAuto“. „Mit der Ilmtal eG konnten wir einen Betreiber von Ladeinfrastruktur gewinnen, der uns die Lademöglichkeit bereitstellt.“ Das Unternehmen plan indes, das Angebot von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren auch in Weimar weiter auszubauen, sofern die notwendige Ladeinfrastruktur an Carsharing-Stellplätzen bereitgestellt werden kann.

Wie schnell der Ausbau funktioniere hänge indes von zwei Faktoren ab. „Einerseits von der Ladeinfrastruktur anderseits aber auch von der Lieferzeit der Fahrzeuge“, ergänzt die Unternehmenssprecherin des mitteldeutschen Anbieters, der in 24 Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertreten ist.

Übrigens: Das Gemeinschaftsauto in Weimar am Krischberg wird mit regional erzeugtem Thüringer Landstrom aus vollständig erneuerbaren Energien geladen, heiß es. Insgesamt betreibt „teilAuto“ 30 Stationen in Weimar, an denen Gemeinschaftsautos mit Verbrennungsmotor ausgeliehen werden können.