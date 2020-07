Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstes Fußballspiel mit Zuschauern in Schöndorf

Nach mehr als vier Monaten im Lockdown findet am Sonntag das erste Fußballspiel in Weimar mit Zuschauern statt. In Vorbereitung auf die neue Saison ist es ein Testspiel. Auf dem Kunstrasen des Schöndorfer Waldsportplatzes freut sich die Erste Mannschaft des Schöndorfer SV um Trainer Markus Haubold auf die Begegnung mit dem Weimarer SV. Die Genehmigung dazu erhielt der stellvertretende Vorsitzende des Schöndorfer SV, Robert Curth, am späten Donnerstagnachmittag von der Stadt Weimar. Maximal 150 Besucher sind für die Partie des gastgebenden Kreisoberliga-Teams gegen die Weimarer Kreisliga-Mannschaft mit Trainer Kai Stodollik zugelassen. – Der Schöndorfer SV stand zuletzt in seiner Staffel der Kreisoberliga auf Platz 3. Der Weimarer SV rangierte in der direkt darunter liegenden Kreisliga Nord auf Platz 10.

Testspiel. Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr; Waldsportplatz Schöndorf