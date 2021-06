Erstes Jazzfestival in Weimar

Weimar. Die Weimarer Other Music Academy lädt am Freitag und Samstag zum ersten Jazzfestival aufs Appenrodt-Gelände ein.

Unter dem Titel „Come Closer“ veranstalten die Other Music Academy und Radio Lotte am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juni, ein Jazzfestival in Weimar. Kuratiert wird das Projekt von Gitarrist Jordan White und Saxofonist Peter Ehwald. Fünf junge Jazzgruppen sind dabei, die unterschiedliche Spielarten des Jazz repräsentieren: „Luin + the Science Fiction Band“, „Nachtfarben“, „Tasiya & Sammy Lukas“, das Kathrin-Pechlof-Trio und „Le Septuor De Grand Matin“. Bei den Open-Air-Konzerten der Bands auf dem Gelände des Weinhandels Appenrodt an der Erfurter Straße stehen gleich mehrere Nominierte für den Deutschen Jazzpreis auf der Bühne. Den Konzerten geht ein Gespräch mit den Künstlern voraus, das sie vorstellt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen

Das Festivalprogramm beginnt am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist unter www.comecloserweimar.eu noch möglich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. Radio Lotto überträgt auf der Frequenz 106,6 sowie im Internet-Stream. Neben den Konzerten ist für Samstag um 18.30 Uhr ein Podiumsgespräch geplant, das sich mit Jazz in Thüringen beschäftigt.

Die Konzertreihe, die im September fortgesetzt werden soll, will einerseits „Alltagshörern“ den Zugang zum Jazz erleichtern und andererseits der Thüringer Jazz-Szene einen Präsentationsort geben.