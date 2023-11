Erstes Läuten der Schellrodaer Friedensglocke

Schellroda. Am letzten Tag des Kirchenjahres erfüllt die neueste Errungenschaft der Kirchengemeinde in Schellroda erstmals ihren Zweck.

Letzter Schritt für die Friedensglocke: Bei einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Georg des Klettbacher Ortsteils Schellroda wird am Samstag, 2. Dezember, ab 17.30 Uhr die neueste Errungenschaft zum ersten Mal „richtig“ geläutet. Die Kirchengemeinde hatte jahrelang Spenden gesammelt und Fördermittel zusammengetragen. Im September war eine Gruppe aus Schellroda nach Innsbruck gereist, um dort den Guss der Glocke vor Ort mitzuerleben. Mit einer großen Feier wurde sie schließlich im Dorf begrüßt und vor wenigen Tagen per Kran in den Turm gehoben, wo seit dem Weltkrieg der zweite Platz im Glockenstuhl verwaist war. Für das erste Läuten haben die Initiatoren bewusst den letzten Tag des Kirchenjahres ausgewählt.