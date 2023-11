Es geht in Blankenhain auch um Feuerwehr-Technik

Blankenhain. Am Mittwochabend trifft sich der Stadtrat mit einer umfangreichen Tagesordnung.

Eine umfangreiche Tagesordnung hat sich der Blankenhainer Stadtrat für seine Sitzung am Mittwoch, 29. November, ab 18.30 Uhr im Saal des Schlosses vorgenommen. Neben einem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr liegt den Abgeordneten unter anderem ein Beschluss zum Kauf eines Mannschafts-Transportwagens (MTW) für die Blankenhainer Feuerwehr vor, ebenso die Miete eines Kommunalfahrzeuges für den städtischen Bauhof. Einmal mehr geht es zudem um die Erweiterung des Spa-Golf-Resorts am Gut Krakau sowie den Bebauungsplan für das Wohngebiet „Am Viehhügel“. Zudem befinden die Ratsmitglieder über einen Stadtwahlleiter für die Kommunalwahlen im Mai sowie neue Entgelt-Ordnung für den Weihnachtsmarkt an der synthetischen Eislaufbahn, die auch in diesem Winter wieder auf dem Vorplatz des Freibades aufgebaut wird.