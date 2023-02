Es geht um den Wald in Weimars ACC-Galerie

Weimar. Stipendiaten des 28. Internationales Atelierprogramms der ACC Galerie und der Stadt Weimar eröffnen Ausstellung.

Biotop, Politikum, schwindender Überlebensraum, CO 2 -Speicher, Biodiversitätsförderer: In Weimars ACC-Galerie dreht sich alles um den Wald. Die Stipendiaten des 28. Internationales Atelierprogramms der ACC Galerie und der Stadt Weimar – Dania González Sanabria, Audino Diaz und Jessica Wetherly – eröffnen an diesem Samstag, 20 Uhr, die Ausstellung „Wald vor lauter Bäumen“. Die beiden Künstlerinnen und der Künstler haben 2022 für jeweils vier Monate in Weimar gelebt und künstlerisch gearbeitet. Bis zum 14. Mai ist die Ausstellung dann zu sehen.