Es kann losgehen: „summaery2023“ startet mit Eröffnungsfest am Donnerstag in Weimar

Weimar. Das steht in den kommenden Tagen auf dem Programm. Die Highlights der „summaery2023“ der Bauhaus-Universität in Weimar.

Vier Tage lang stehen die vier Fakultäten der Bauhaus-Uni ab diesem Donnerstag wieder Kopf. Circa 180 Studien- und Wissenschaftsprojekte präsentieren die Studierenden und Lehrenden bis zum Sonntag an fast 60 Orten und damit die Ergebnisse eines ganzen Studienjahres. „23:gardens“ lautet das diesjährige Motto der Semesterausstellung und bezieht sich unter anderem auf die erste Bauhaus-Ausstellung vor einhundert Jahren.

Wer zwischen dem 13. und 16. Juli alle Veranstaltungen, Ausstellungen und Performances im Stadtraum Weimars und auf dem Universitätscampus sehen möchte, hat viel zu tun und vor allem: die Qual der Wahl. Einen ersten Überblick gibt die Website www.uni-weimar.de/summaery. Dort gibt es nicht nur eine Übersicht über alle Programmhighlights, hier kann sich jede und jeder die Einzelprojekte nach eigenen Interessen sortieren und anzeigen lassen. Wer lieber Lust hat, sich einer Tour-Empfehlung anzuschließen, kann sich ebenfalls eine passende heraussuchen, von kurzer oder längerer Dauer, mit dem Rad oder zu Fuß.

DJs bis in die Nacht am Henry-van-de-Velde-Ensemble

Der Donnerstag startet um 16 Uhr mit einer großen Eröffnung durch das Präsidium und mit den Fakultätsleitungen direkt vor dem Hauptgebäude. Danach verwandelt sich der Freiraum zwischen dem berühmten Henry-van-de-Velde-Ensemble ab 18 Uhr in eine Art Festivalgelände. Bis in die Nacht legen hier durchgängig DJs auf, es spielen Bands Hiphop, Jazz, Wave, Postpunk und Electronica. Organisiert wird der Abend von den Studierenden selbst – das Eröffnungsfest ist Teil der Lehrveranstaltung „Party 101 – Claim Your Campus“.

Neben dem großen Auftaktfest haben die Gäste bis 20 Uhr die Möglichkeit, die „summaery2023“ auf eigene Faust zu erkunden. Absolutes Muss ist am Abend um 22 Uhr das Bauhausfeuerwerk: Um 22 Uhr laden Studierende der Fakultät Architektur und Urbanistik zu einem Feuerwerk in der Falkenburg Weimar ein. In Anlehnung an die Bauhauswoche 1923 und einem damals entworfenen und entzündeten Feuerwerk im Ilmpark, haben die Beteiligten einhundert Jahre später erneut ein Feuerwerk erdacht, das sich daran anlehnt und das sie im Jubiläumsjahr entzünden wollen.

An den folgenden Tagen gibt es ebenfalls eine Menge an Veranstaltungen. Am Freitag kann zwischen 12 und 18 Uhr die „Science Mile Q3“ der Fakultät Bauingenieurwesen mit Laborführungen und spannenden Einblicken in die Forschung erkundet werden. Direkt im Anschluss, ab 17 Uhr, öffnet die Fakultät Medien auf dem Campus in der Schwanseestraße 143 ihre Türen zur „Open Lab Night“. Zuvor vergibt die Freie Kunst der Fakultät Kunst und Gestaltung den Lyonel Kunstpreis für herausragende künstlerische Abschlussarbeiten in der Berkaer Straße 11.

Pop-Up-Store von Studierenden wieder in der Marktstraße in Weimar

Am „summaery“-Samstag kommen gegen 17 Uhr wieder viele der ehemaligen Studierenden am „Bauhaus.Atelier“ zusammen. Schon fast legendär ist das Alumni-Treffen, zu dem viele Absolventinnen und Absolventen endlich mal wieder „ihre“ Uni besuchen, um bei Live-Musik und Sekt mit Kommilitonen anzustoßen. Auch den späteren Samstagabend sollte man keinesfalls verpassen. Ab Einbruch der Dunkelheit werden beim „Summer Reel“ filmische Arbeiten von Studierenden gezeigt. Zum ersten Mal findet das Summer Reel als Open Air auf dem Theaterplatz statt und freut sich auf viele Gäste aus der Stadt.

Die Nacht klingt dann später aus unter dem Motto „Klassik-Rave-Immersion“: Wer Lust auf Musik und tanzen hat, kommt beim Klangrausch-Festival auf seine Kosten. Dieses veranstalten Studierende der Bauhaus-Universität Weimar zusammen mit Studierenden der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und nun schon zum zweiten Mal auf der Freifläche vor dem Hauptgebäude.

Anlässlich der „summaery“ soll auch der Pop-Up-Store „Nu“ von Studierenden der Bauhaus-Uni wieder geöffnet werden. Der Grundstein für den Laden wurde im Wintersemester 2022/23 im interdisziplinären Projektmodul „Don’t Pop! Communicate!“ gelegt. Am Freitag, 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 12 bis 18 Uhr, soll der Pop-Up-Shop in der Marktstraße 16 von einem neuen Team, neuen Produkten und in einer neuen Sommer-Edition reaktiviert werden.

Weiter lädt das Museum für Ur- und Frühgeschichte am Freitag zusammen mit Studierenden der Bauhaus-Uni um 17 Uhr zur Eröffnung der Sonderausstellung „Prähistorisch – Postdigital: Bauhaus meets Urgeschichte“ ein. Zudem stellen Studierende am Samstag, 15 Uhr bei einer Führung Exponate der Sonderausstellung vor.

