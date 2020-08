Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es summt in Mellingens Blühstreifen

Über 220 Blühstreifen-Paten haben sich in diesem Jahr in Mellingen ganz viele Bienchen verdient. Die Insektenweiden der örtlichen Agrargenossenschaft stehen dieser Tage in voller Blüte und locken entsprechend viel surrendes Volk an. Um die Pracht zu verstetigen, sucht die örtliche Agrargenossenschaft schon jetzt nach neuen Paten fürs kommende Jahr. Neben den kunterbunten Sommerwiesen können die Mellinger auch durchgängig blaue und rote Felder bestaunen. Schließlich vermehrt der Landwirtschaftsbetrieb in diesem Jahr auch Saatgut von Mohn und Kornblumen.