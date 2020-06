Es tut sich was in Rittersdorf

Straßenbauarbeiten in Rittersdorf: das so genannte Rondell (Straßenkreuzung Richtungen Rudolstadt, Kranichfeld, Mohrental) wird von der Firma TSI mit einer neuen Bitumendecke versehen.

Frischer Straßenbelag für das „Rondell“ in Rittersdorf: Die Firma TSI brachte die Ortsdurchfahrt, wo sich auf kurzer Strecke Landstraße, Kreisstraße, Untere Gasse sowie die Körnerstraße Richtung Mohrental treffen, in Ordnung. „Der Bitumen war kaputt, voller Schlaglöcher, wir freuen uns über den neuen Belag“, so Bürgermeister Johannes Rokosch. Auch auf dem Spielplatz hat sich etwas getan: Eine Netzschaukel, gekauft mit 1200 Euro Prämie aus dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie 600 Euro von der Rittersdorfer Vereinsgemeinschaft, ist jetzt fertig montiert. Den bisherigen Untergrund aus Hackschnitzeln ersetzten die Rittersdorfer durch 25 Quadratmeter Fallschutzmatten.