Es weihnachtet in der Kinderuni

Zu ihrer zweiten Nachmittagsvorlesung im Wintersemester hat die Kinderuni Weimar für Mittwoch ins Mon Ami eingeladen. Unter dem Titel „A Christmas Carol gemalt“ verrät Kornelia Bloßfeld, Maskenbildnerin am DNT, warum Geister keine Haare haben, wie man Geizhälse schminkt und wie man in nur 30 Minuten sichtbar altern kann. Sie möchte damit neugierig auf die diesjährige Weihnachtsinszenierung des Theaters machen. „A Christmas Carol“ nach Charles Dickens, feiert am 30. November in Weimar seine Premiere.

Mittwoch, 13.11., um 16 Uhr