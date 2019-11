Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es weihnachtet in Weimar

Weimarer Weihnacht: Bis zum 5. Januar lockt Weimars Innenstadt zum Markttreiben. Die Eisbahn gehört ebenso dazu wie die Märchenhütte, die Krippe und der verkaufsoffene zweite Adventssonntag. Als Markt im Markt präsentiert sich der Künstlergarten am Theaterplatz.

Bienenmuseum: Honig und viel mehr – vom Weihnachtsmann bis zum Puppentheater – bietet der traditionelle Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr in Oberweimar.

Bauhaus-Uni: „Kauf Dir ein Stück Bauhaus“ heißt es auch im Bauhausjahr an der Uni – diesmal am 14. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Die studentischen Design-Ideen zum Fest sind im Hauptgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße zu haben.

Notenbank: Diesmal zeitgleich mit der Uni zeigt sich die „Feine Weihnacht“ am 14. Dezember von 10 bis 18 Uhr an der Steubenstraße.

Kreuzkirche: Zum traditionellen Adventsmarkt öffnet sich das Gotteshaus an der Shakespearestraße am 7. Dezember um 14.30 Uhr.

Niedergrunstedt: „Advent bei Mauritius“ bietet am 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr einmal mehr einen beschaulichen Markt mit Konzertprogramm.

Tiefurt: Der Markt in der Festscheune der Alten Remise hält am 30. November ab 14.30 Uhr ein sehenswertes Angebot von Spielzeug über Liköre und Wurstwaren bis hin zu Büchern und Strickwaren bereit. Während Eltern und Großeltern bei Kaffee und Kuchen sitzen, besteht für die Kinder die Möglichkeit, auf der Empore zu basteln.

Süßenborn: Der Weihnachtsbaum wird am 30. November ab 10 Uhr auf dem Dorfplatz gesetzt. Wer mag, kann das Prozedere in geselliger Runde bei Glühwein verfolgen.

Legefeld: Bei Glühwein und Bläsermusik wird am 30. November um 14 Uhr auf dem Dorfanger der Weihnachtsbaum gesetzt. Im Anschluss lädt ein kleiner Weihnachtsmarkt ans und ins Bürgerhaus.

Holzdorf: Zu, Glühwein, Kaffee und Gebäck im Gobelinzimmer hat das Landgut für den 1. Dezember von 14 bis 16 Uhr eingeladen. Auch individuelle Geschenke fürs Fest sind hier zu erstehen.