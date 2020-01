Ettersberg bleibt Kinderstube für Amphibien

Diesmal birgt der Satz mehr als nur verklärte Nostalgie: Es war tatsächlich nicht alles schlecht, was sowjetische Soldaten auf ihrem Truppenübungsgelände am Ettersberg hinterlassen haben. Zumindest manche Tierart profitierte von der Militärpräsenz.

Mit ihren schweren Panzern verdichteten die Streitkräfte den Waldboden derart, dass sich in den Fahrrinnen und Senken kleine Tümpel bildeten. Diese wurden zu lebenswichtigen Biotopen etwa für den geschützten Kammmolch. Im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte verleibte sich die Natur die einstigen Panzertrassen jedoch wieder ein. Die Mulden wucherten zu oder füllten sich mit Laub und Totholz und verschlammten.

Die Molche indes sind als Amphibien auf diese Kleingewässer angewiesen. Sie legen ihren Laich in den Tümpeln ab. Auf größere Teiche können sie nicht ausweichen, da diese meist mit Fischen besetzt sind, die die Molcheier sofort fressen würden. So schrieben es sich die Landesanstalt Thüringenforst, die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Weimar und die Natura-2000-Station Mittelthüringen/Hohe Schrecke auf die Fahne, einige dieser Laichgewässer wieder herzustellen.

Schon bislang führten die meisten dieser Tümpel nicht durchgängig Wasser, sondern trockneten im Laufe des Jahres aus. Aber sie hielten die Feuchtigkeit zumindest so lange, dass die Amphibienlarven sich zu ausgewachsenen Tieren entwickeln konnten. Die Verschlammung und die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre sorgten jedoch dafür, dass die Wasser wenig oder gar kein Wasser mehr führen.

Mit einem schweren Kettenbagger ließ das zuständige Forstamt Bad Berka deshalb am Montag rund zehn solcher Mulden auf einer einstigen Panzertrasse unweit der Blutstraße nach Buchenwald sowie an der Prinzenschneise ausheben und deren Grund verdichten. Im Laufe der kommenden Monate sollen Niederschläge ihren Dienst leisten, um daraus wieder kleine Tümpel entstehen zu lassen. Für die Waldnutzung bringe das an dieser Stelle keinerlei Einschränkung, da weder Forst- noch Wanderwege direkt durch diesen Bereich führen.

Ursprünglich sollte das Vorhaben schon gegen Ende vergangenen Jahres in Angriff genommen werden. Da allerdings seien Technik und Personal noch an anderer Stelle gefragt gewesen. Inzwischen aber war der schwere Bagger am Großen Ettersberg verfügbar, da er hier nach der Käferholzbeseitigung ohnehin Waldwege instandzusetzen hatte. „Den Kettenbagger einzusetzen, war eher ein Test. Im Prinzip hätten wir auch einen schwer beladenen Forwarder über die alte Panzertrasse rollen lassen können. Aber die Bagger-Variante schien uns die nachhaltigere“, sagte Revierleiter Hans Fiedler.

Der Große Ettersberg ist als FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) durch europäisches Recht geschützt. Für dieses Areal ist unter anderem der Kammmolch als zu schützende Art ausgewiesen, weshalb solche aktiven Vorkehrungen auch vorgegeben sind. Im frisch erstellten – aber noch nicht endgültig veröffentlichten – Managementplan für den Ettersberg werden genau diese Maßnahmen zum Erhalt der Feuchtbiotope empfohlen.