Ettersburg: David E. Wellbery spricht über Goethes Spätwerk

Weimar. Der amerikanische Literaturwissenschaftler und Goethe-Experte David Wellbery kommt für ein Gespräch mit Jan Urbich auf Schloss Ettersburg.

David Wellbery ist mit Jan Urbich am Sonntag, 12. November, 16 Uhr, im Weißen Saal von Schloss Ettersburg im Gespräch über Goethes Spätwerk. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Freundeskreis Goethe-Nationalmuseum Weimar organisiert.

Wellbery ist ein renommierter Germanist, Literaturwissenschaftler und Professor für deutsche Literatur an der University of Chicago. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Mitherausgeber der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Jan Urbich lehrt Literaturwissenschaft und Philosophie an der Universität Leipzig.

