Weimar. In der Stadt Weimar und im Kreis Weimarer Land sinkt die Zahl der Infizierten weiterhin.

Keine Covid-19-Fälle mehr in Ettersburg

Seit Tagen ist die eine Zahl gleichbleibend, die andere steigt: 138 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie in der Region mit dem Corona-Virus infiziert. Jetzt sind bereits 124 von ihnen genesen. Diese Zahl wuchs im Weimarer Land am Donnerstag um vier. Damit gelten derzeit noch jeweils fünf Personen in Stadt und Landkreis als akut krank. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

