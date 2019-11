Die Gemeinde Ettersburg möbelt ihr Sportlerheim auf: Bis Jahresende sollen die Umkleidekabinen neue Bänke, Tische und Hakenleisten bekommen. Auch eine neue Einbauküche ist vorgesehen. Einer entsprechenden Beschlussvorlage gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht.

„Die Bänke in den Umkleiden stammen noch aus den Anfangszeiten des Vereins“, sagt Bürgermeister Jens Enderlein. „50er-Jahre, würde ich schätzen. Es sind auch noch Einrichtungsgegenstände da, die wir mal irgendwann aus dem Sperrmüll geholt haben.“ Deshalb sei eine Erneuerung des Mobiliars schon längst überfällig. Die Gemeinde beantragte dafür einen Zuschuss aus Lottomitteln vom Freistaat Thüringen und bekam mit 5000 Euro den Höchstbetrag bewilligt. Insgesamt kostet das Projekt 10.000 Euro – den Eigenanteil holt sich die Gemeinde aus einem nicht verwendeten Haushaltsposten.

Sportliches Ziel: Bis Jahresende soll alles fertig sein

Der Verein muss für seinen neuen Komfort kein eigenes Geld in die Hand nehmen – das Sportlerheim am Hauptplatz neben dem Schlosspark gehört der Gemeinde, die es dem SV Am Ettersberg zur Nutzung überlässt. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos: Wenn die Gemeinde zu Arbeitseinsätzen ruft, stehen die Fußballer fast immer in der ersten Reihe. Im Freizeitgelände auf der anderen Seite der Ortsdurchfahrt nutzen sie inzwischen intensiv den dort neu gebauten Trainings- und Bolzplatz.

Ein wenig Sorgen hat Bürgermeister Enderlein noch mit der praktischen Umsetzung des Beschlusses: „Durch die Lottomittel muss bis Jahresende alles erledigt sein, im Januar folgt dann nur noch die Abrechnung. Das macht die Aufgabe tatsächlich etwas sportlich.“ Er ist dennoch optimistisch, durch gute Kontakte zu diversen Handwerkern der Region diesen Rahmen einzuhalten.