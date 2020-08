Ettersburger Bildgedächtnis jetzt online

Armin Mueller-Stahl. Fotografiert von Guido Werner 2014 in Ettersburg.

Ettersburg. Die Künstler-Porträts von Guido Werner sind jetzt auch in einer online-Galerie zu bewundern.

Die Ettersburger Porträts von Guido Werner sind nun auch online zu bewundern. Das teilte Schlossdirektor Peter Krause mit. Auf Schloss Ettersburg finden jährlich etwa 50 Kulturveranstaltungen statt. Guido Werner, Fotograf aus Weimar, porträtiert seit 2014 Künstler, Intellektuelle, Schauspieler, Musiker, Autoren in Ettersburg. Mehr als fünfzig Guido-Werner-Fotografien hängen dauernd im Schloss, gut 125 Bilder sind nun online. Die Bilder entstehen meist kurz vor dem Auftritt. Der Fotograf hat selten mehr als drei, vier Minuten Zeit, kurzes Schminken, dann schnelles Knipsen! Die Aufnahmesituation ist alles andere als entspannt, eher hektisch. Guido Werner nutzt das öffnende Moment der höflich überspielten Aufgeregtheit. Er will etwas Unbekanntes in den meist vertrauten Gesichtern zeigen. Seine Arbeiten sind nach den Worten von Peter Krause „als Gesamtschau nicht zuletzt ein Beitrag zum ästhetischen Gedächtnis Ettersburgs“.

https://www.guido-werner.com/ettersburg-portraits/