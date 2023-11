Landwirtschaft besser verstehen helfen will Herrmann Onko Aeikens (Symbolbild).

Agrar-Experte Herrmann Onko Aeikens geht mit Florian Wagner ins Ettersburger Gespräch.

Landwirtschaft besser verstehen helfen will Herrmann Onko Aeikens. Der ehemalige Minister für Landwirtschaft und Umwelt in Sachsen-Anhalt und ehemalige Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft spricht am Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, mit Florian Wagner auf Schloss Ettersburg darüber, wie der Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie gelingen kann.

Aeikens fragt, sind die Steuermilliarden, die alljährlich in die Landwirtschaft fließen, gut angelegt? Florian Wagner ist Geschäftsführer des Vereins „heimatwurzeln“. Die Veranstaltung im Weißen Saal kommt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zustande. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Tickets gibt es unter schlossettersburg.de